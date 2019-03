EM 1960 in Frankreich: Sieger Sowjetunion - Deutschland nahm nicht am Turnier teil. ©

Für seine Entscheidung, das Bayern-Trio nicht mehr zu nominieren, hat Joachim Löw nicht nur Beifall erhalten. Mit dem Bremer Maximilian Eggestein, Lukas Klostermann von RB Leipzig und Niklas Stark von Hertha BSC will der seit 2006 amtierende Bundestrainer den seit der desaströsen Weltmeisterschaft 2018 überfälligen personellen Umbruch einleiten. In der Torhüterfrage bleibt sich Löw jedoch treu - ungeachtet aller Kritik. ,,Das Leistungsprinzip sollte auch bei den Torhütern gelten", hatte etwa Weltmeister Lothar Matthäus (57) in BILD kritisiert, ,,entweder Leistungsprinzip für alle oder für keinen." Matthäus bezog sich damit auf das Festhalten an Manuel Neuer (32) vom FC Bayern, der auch am Mittwoch gegen Serbien den Vorzug vor Marc-André ter Stegen (26) vom FC Barcelona erhalten wird. Mit Matthias Ginter (Gladbach), Niklas Süle (FC Bayern) und Antonio Rüdiger (FC Chelsea) erhält die DFB-Abwehr im Spiel gegen den WM-Teilnehmer aus Serbien eine Rundum-Erneuerung.

Auf serbischer Seite setzt Trainer Mladen Krstajic (45) vor allem auf den Frankfurter Top-Torjäger Luka Jovic (21), der mit einem Kaderwert von 55 Mio. Euro nach Sergej Milinkovic-Savic von Lazio Rom wertvollste Spieler im Team. ,,Luka Jovic hat außergewöhnliche Qualität", sagte der Ex-Bundesligaprofi Krstajic am Montag in Wolfsburg, ,,er wird mit Eintracht Frankfurt zusammen die richtigen Entscheidungen treffen und kann Großes erreichen. Ich traue ihm zu, ein zweiter Luis Suárez zu werden." Jovic bestritt bislang nur drei Länderspiele für die ,,weißen Adler", die bei der WM ebenfalls in der Vorrunde scheiterten. Seit der Unabhängigkeit des serbischen Fußballverbandes 2006 ist die Partie in Wolfsburg erst das dritte Aufeinandertreffen mit Deutschland. Im WM-Vorrundenspiel 2010 gewann Serbien mit 1:0. In einem EM-Test 2008 in Gelsenkirchen gewann die DFB-Elf 2:1