DFB-Team jetzt im Duell mit Serbien bei der U21-EM: Das ist der Plan gegen Luka Jovic

Wenn man sich bei Jonathan Tah danach erkundigen möchte, wie viele Minuten er es in der vergangenen Bundesligasaison mit Luka Jovic zu tun bekommen hat, zuckt er mit den Schultern. Die Wahrheit ist: In den beiden Spielen gegen Bayer Leverkusen wurde der inzwischen ehemalige Stürmer von Eintracht Frankfurt nur eingewechselt. Am Donnerstag wird Innenverteidiger Tah im zweiten EM-Gruppenspiel der deutschen U21 in Triest gegen Serbien (21 Uhr, ARD) wohl ausgiebiger das Vergnügen mit dem Ausnahmespieler haben.

DFB-Duell gegen Jovic: Tah ist gewarnt

Dabei ist es noch gar nicht so lange her, dass beide im Nationaltrikot aufeinandergetroffen sind; beim 1:1-Freundschaftskick der A-Teams am 20. März in Wolfsburg spielte Tah 90 Minuten an der Seite von Rechtsverteidiger Lukas Klostermann (der Leipziger assistiert ihm auch heute bei der U21) durch, Jovic’ Ausbeute in seinen 70 Minuten: ein Kopfballtreffer. Der Leverkusener ist aber natürlich nicht erst seitdem gewarnt. „Wir haben ja schon öfter gegeneinander gespielt. Jovic ist sehr robust, auch wenn er nicht so groß ist – und auch gar nicht so langsam“, sagt der 23-Jährige, um dann hinsichtlich des ersten deutschen Gruppenspiels (3:1) einzuordnen: „Ich musste mich auf Dänemark mehr vorbereiten als auf Luka Jovic.“

Es ist ja nicht so, dass sich der Kapitän der U21-Nationalmannschaft vor dem 21-Jährigen verstecken müsste, auch wenn dieser gerade erst für rund 60 Millionen Euro von Frankfurt zu Real Madrid gewechselt ist. „Ich weiß, was er kann. Aber ich glaube, er weiß auch, was ich kann“, so Tah. Dass Jovic, der schon die U20-WM verletzungsbedingt verpasst hatte, überhaupt bei der EM der Nachwuchsteams in Italien und San Marino dabei ist und sich nicht – wie von einigen befürchtet – für seine anspruchsvolle neue Herausforderung in Spanien schont, sei für ihn selbstverständlich gewesen: „Viele Spieler wären hier nicht mit dabei, wenn sie an meiner Stelle wären. Ich mache mir keine Sorgen, ich werde danach Zeit zur Erholung haben, um bereit zu sein für die nächste Saison.“

Baumgartl über Jovic: Müssen ihn im Verbund bekämpfen

Apropos Sorgen. Die bereitet der Mann, der in der vergangenen Saison 17 Treffer in der Bundesliga sowie zehn Treffer in der Europa League erzielte, auch Timo Baumgartl, dem zweiten deutschen Innenverteidiger, nicht. Mit dem VfB Stuttgart spielte er in der vergangenen Saison 90 Minuten gegen Jovic – und weiß: „Er ist ein sehr kompletter Stürmer.“ Doch der 23-Jährige erklärt auch, wie solchen Spielern beizukommen ist: „Bei so vielen Qualitäten werden wir ihn im Verbund bekämpfen müssen.“

Andererseits: „Es geht nicht darum, sich nur auf einen zu fokussieren“, so Baumgartl, „denn auf einmal tritt ein anderer ins Licht und schießt die Tore.“ Neben dem Ex-Frankfurter käme dafür wohl vor allem Kapitän Andrija Zivkovic von Benfica Lissabon in Frage. Egal, wer da kommt: Tah soll die DFB-Abwehr zusammenhalten. Bundestrainer Stefan Kuntz: „Jovic kriegt natürlich die Aufmerksamkeit, die er verdient, aber auf der anderen Seite spielt ein deutscher A-Nationalspieler.“

Jovic: "Deutschland ist Fußball-Großmacht"

Jovic bringt derweil dem Land, in dem ihm sein Durchbruch gelang, viel Respekt entgegen: „Deutschland ist eine Fußball-Großmacht, aber wir werden es ihnen nicht leicht machen.“ Nach der 0:2-Niederlage zum Auftakt ge­gen Österreich stehen die Serben mit dem Rücken zur Wand. „Sie müssen gewinnen“, sagt Baumgartl, „es wird auf jeden Fall ein offenes, intensives Spiel. Wenn man gegen Serbien spielt, ist es immer so, dass es sehr harte Zweikämpfe geben wird.“

Sollte die deutsche Mannschaft auch ihren zweiten Sieg einfahren, stünden die Chancen auf den Halbfinaleinzug sehr gut. Gewinnen auch die Österreicher ihre Partie gegen Dänemark, geht es im letzten direkten Aufeinandertreffen um den Gruppensieg. Der Verlierer dürfte sich mit sechs Punkten allerdings ebenfalls berechtigte Hoffnungen machen, als bester Gruppenzweiter weiterzukommen.

