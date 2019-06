War das ein Auftakt? Nach dem 3:1-Erfolg gegen Dänemark zum Start kann die deutsche U21 in der Partie Deutschland gegen Serbien am Donnerstag (21 Uhr) in Triest schon fast in Richtung Gruppensieg gehen. Teilen sich Dänemark und Österreich im direkten Duell um 18.30 Uhr die Punkte, würde sich die Ausgangsposition des Titelverteidigers bei einem Sieg noch mehr verbessern.

Stefan Kuntz hat in diesem Auftaktspiel gegen die Dänen durchaus Mut zum Risiko gezeigt. Er brachte den über mehrere Monate verletzten Berliner Arne Maier von Beginn an – und ließ Nadiem Amiri von 1899 Hoffenheim zunächst draußen. „Wir haben mit Arne Maier zur Pause 1:0 geführt. Er war kein Hemmschuh, auf gar keinen Fall", relativierte Kuntz diese Entscheidung, „wir haben Erfahrungen gesammelt, er hat sich im Training sehr gut präsentiert. Jetzt können wir spekulieren: Hätte ich ihn noch ein bisschen schützen sollen? Weil dann die Erfahrung positiver ausgefallen wäre? Oder ist die Erfahrung, noch nicht so weit zu sein, auch hilfreich für das weitere Turnier. Ich gehe von Letzterem aus. Ich habe ihm gleich gesagt, er soll auf keinen Fall die Anforderungen an sich selbst so hoch legen oder jetzt total enttäuscht sein, wir reden von einer Spielpause von drei Monaten. Von daher war es ein Heranführen auf hohem Niveau.“

U21-EM: Auf diese Spieler müsst Ihr achten! Serbiens Luka Jovic (von links), Italiens Federico Chiesa und Spaniens Fabian Ruiz sind die Stars bei der U21-EM. ©

Anzeige

Eine Niederlage auf hohem Niveau erlebten Luka Jovic und Co. mit Serbien. Die Mannschaft vom Balkan unterlag zum Auftakt etwas überraschend mit 0:2 gegen die Auswahl Österreichs und steht nun gegen die DFB-Elf enorm unter Druck. Luka Jovic, 60 Millionen Euro teurer Abgang von Eintracht Frankfurt bei Real Madrid, traf dabei nur die Querlatte, Vukasin Jovanovic von Girondins Bordeaux sah beim überhaupt ersten Sieg einer österreichischen Mannschaft bei einer U21-EM für Serbien die Rote Karte und wird damit gegen Deutschland fehlen.

Wie sehe ich die U21-EM Deutschland gegen Serbien live im TV?

Die U21-EM in Italien und San Marino ist vom 16. bis 30. Juni 2019 komplett im Free-TV zu sehen. Die Sender ARD, ZDF und SPORT 1 teilen sich die Spiele auf, wobei SPORT 1 die Partien ohne deutsche Beteiligung zeigt, darunter auch das zweite Spiel der Deutschlandgruppe, Dänemark gegen Österreich, ab 18.30 Uhr. Die Begegnung Deutschland gegen Serbien gibt es am Donnerstag ab 21 Uhr in der ARD. Die Übertragung beginnt um 20.15 Uhr. Reporter ist Steffen Simon. Experte: Ex-Australien-Profi Thomas Broich.

Gibt es einen (kostenlosen) Livestream?

Ja. Die ARD zeigt das U21-Gruppenspiel Deutschland gegen Serbien auch im kostenlosen Live-Stream auf der eigenen Homepage.

Hilf uns, dem Amateurfußball zu helfen. Trage Dich auf gabfaf.de/supporter kostenlos als Supporter ein.