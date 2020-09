Mit Gosens und Pressing: Joachim Löw erklärt Startelf und Matchplan gegen Spanien

Joachim Löw geht das erste Länderspiel seit knapp zehn Monaten mit einer offenen Erwartungshaltung an. "Ich weiß selbst nicht, was im Laufe des Spiels passieren wird. Manch Spieler könnte müde werden, einem anderen die Kraft ausgehen", sagte der Bundestrainer vor dem Nations-League-Auftakt am Donnerstagabend in Stuttgart gegen Spanien und verwies auf die unterschiedlichen Voraussetzungen, unter denen seine Spieler in die Begegnung gehen werden. So seien einige Kicker "direkt aus dem Urlaub" angereist, andere seien zwar voll Training, hätten aber kein Wettkampfpraxis.