Deutschland gegen Spanien und Lewandowski gegen Messi: Das sind die Top-Spiele der WM-Gruppenphase

Die Auslosung der Vorrunde für die WM 2022 in Katar hat mehrere interessante Gruppen-Duelle ergeben. Während es am ersten Spieltag noch eher ruhig in Sachen Top-Spiel bleibt, warten am zweiten und dritten Spieltag einige WM-Kracher auf die Fans. Der SPORTBUZZER gibt einen Überblick. Anzeige

Frankreich gegen Dänemark (Samstag, 26. November): Wenn es nach der FIFA-Weltrangliste geht, gehören Frankreich (3.) und Dänemark (11.) zu den besten Nationen aus Europa. Und auch die Zahlen aus der WM-Qualifikation unterstreichen das. Die Équipe Tricolore beendete die Gruppenphase mit sechs Punkten Vorsprung auf den Tabellenzweiten Ukraine, Dänemark holte aus zehn Spielen insgesamt neun Dreier - so viele Siege in der Quali gelangen sonst nur dem DFB-Team. Frankreich tritt zudem als Titelverteidiger an, Dänemark schaffte es bei der EM im vergangenen Jahr bis ins Halbfinale.

Spanien gegen Deutschland (Sonntag, 27. November): Es ist das Duell zweier WM-Mitfavoriten. Spanien sei "natürlich ein Topfavorit auch auf den Titel", sagte Bundestrainer Hansi Flick. Sein spanischer Trainerkollege Luis Enrique meinte: "Es ist eine großartige Gruppe. (...) Deutschland ist eine Macht. Aber wir sind Spanien, wir sind auch eine Macht. Alle Spiele werden schwierig sein. Aber wir kennen Deutschland sehr gut.“ Deutschland das EM-Finale 2008 gegen Spanien verloren, 2010 war im WM-Halbfinale wegen der Iberer Schluss. Spanien feierte in Südafrika den WM-Titel. Und noch frisch in Erinnerung: Das sehr schmerzhafte 0:6 in der Nations League im November 2020 zum Ende der Ära von Joachim Löw als Bundestrainer.

Hansi Flick bei MagentaTV über die WM-Auslosung

Portugal gegen Uruguay (Montag, 28. November): Mit diesen beiden Nationen muss man zumindest mit Blick auf eine Viertelfinal-Teilnahme rechnen. Portugal reist mit dem wohl besten Kader der Geschichte nach Katar und stellte mit dem Sieg der Nations League im Jahr 2019 unter Beweis, dass es in Europa zu den Top-Teams zählt. Für Uruguay ist es hingegen wohl das letzte große Turnier mit den Routiniers Diego Godin (36 Jahre), Luis Suarez (35 Jahre) und Edinson Cavani (35 Jahre). Doch auch der Nachwuchs im Team von Diego Alonso muss sich nicht verstecken. Mit Mittelfeldspieler Federico Valverde von Real Madrid oder auch dem hochgehandelten Angreifer Darwin Núñez von Benfica Lissabon ist mit Uruguay in Katar zu rechnen.

Iran gegen USA (Dienstag, 29. November): Aus sportlicher Sicht ist es nicht der große Kracher am letzten Spieltag der Gruppe B. Doch zwischen beiden Ländern gibt es enorme politische Spannungen, unter anderem wegen des iranischen Atomprogramms. Erst vor wenigen Tagen hatten die Vereinigten Staaten nach einer Reihe von Raketenangriffen auf Ziele im Irak und am Golf Sanktionen gegen iranische Rüstungsunternehmen verhängt. Die USA und Irans Nachbarn machen das Land für einen Angriff auf Irbil im Irak am 13. März und für wiederholte Raketenangriffe auf Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate durch vom Iran unterstützte Huthi-Kämpfer im Jemen verantwortlich. Irans Trainer Dragan Skočić machte deutlich: "Mein Team und ich werden uns daher auch nur auf das Sportliche konzentrieren und optimal auf die Spiele vorbereiten."