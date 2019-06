Vorentscheidung um den Gruppensieg! Die Partie Deutschland gegen Spanien am Mittwoch (18 Uhr) in Valenciennes kann in Gruppe B schon richtungweisend sein. Die DFB-Auswahl gewann mit 1:0 zum Auftakt gegen China, die Spanierinnen schlugen Südafrika mit 3:1.

Mehr noch als die nicht fehlerfreie Leistung gegen die Chinesinnen beschäftigt die deutsche Auswahl der Ausfall von Dzsenifer Maroszan. Die Spielmacherin zog sich in der Auftaktbegegnung schon nach 12 Minuten einen Zehenbruch zu und fällt gegen Spanien definitiv aus. ,,Der Zeh ist leider gebrochen, dennoch gibt es für mich keinen Grund, den Kopf hängen zu lassen", schrieb Maroszan am Dienstag bei Twitter. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg (51) ist weniger optimistisch: ,,Wir können Dzsenifer nicht gleichwertig ersetzen."

Trotz einiger Abwehrfehler hält die Bundestrainerin an Innenverteidigerin Sara Doorsoun (27) auch im Spiel gegen die Spanierinnen bewusst fest. ,,Sara wird daraus lernen", ist Voss-Tecklenburg sicher, ,,sie braucht jetzt Zuspruch." Neben der Wolfsburgerin Doorsoun wird Marina Hegering von SGS Essen die Innenverteidigung bilden. Einzige Spitze: Alexandra Popp vom VfL Wolfsburg. Die Spanierinnen bogen gegen Südafrika einen 0:1-Halbzeitrückstand noch in ein 3:1 um und erhielten am Dienstag prominenten Besuch beim Abschlusstraining. Die legendäre Torjägerin Erika Vázquez, die Stürmerin und historische Torschützenkönigin von Athletic Bilbao, verfolgte das Training. Sie nahm 2015 an der ersten Frauen-Weltmeisterschaft Spaniens teil. Für Spanien ist das Duell mit Deutschland das erste inner-europäische Spiel bei einer Frauen-WM.