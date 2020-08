Löw über Verzicht auf Bayern-Stars und Kader für Nations League - Chance für Debütanten?

Joachim Löw erklärt seinen Verzicht auf die Bayern-Stars Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Serge Gnabry zum Auftakt der Nations League mit einem auf Langfristigkeit angelegten Plan. "Mit Blick auf die Europameisterschaft im kommenden Sommer ist mir grundsätzlich wichtig, dass die Spieler ausgeruht, frisch und gut regeneriert - körperlich wie mental - mit ihren Vereinen in die neue Saison starten. Diese Spieler sollen jetzt mal ein paar Tage abschalten und zur Ruhe kommen. Diese Spielzeit wird noch sehr lang und kräftezehrend. Die Anforderungen gerade an die Topspieler sind extrem", sagte der Bundestrainer in einem Interview auf der DFB-Homepage.

Das Quartett der Münchner tritt am kommenden Sonntag im Champions-League-Finale gegen Paris St. Germain an und hätte vor dem Länderspiel am 3. September in Stuttgart gegen Spanien nur elf Tage Pause. Drei Tage nach der Partie gegen die Iberer muss die deutsche Nationalmannschaft dann in Basel gegen die Schweiz ran. Löw kündigte vor der offiziellen Bekanntgabe seines Aufgebots am kommenden Dienstag an, dass er auch Marcel Halstenberg und Lukas Klostermann eine Auszeit geben werde. Die beiden Leipziger waren bis zum Halbfinale beim Finalturnier der Königsklasse im Einsatz.