Gegentor in der 96. Minute! Deutschland verpasst Sieg gegen Spanien

Nach knapp zehnmonatiger Corona-Pause hat die deutsche Nationalmannschaft ein am Ende ernüchterndes Comeback erlebt. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw kam am Donnerstagabend in Stuttgart wegen eines Last-Minute-Gegentores nicht über ein 1:1 (0:0) gegen Spanien hinaus und musste sich zum Start der Nations League mit einer Punkteteilung begnügen. Timo Werner hatte vor leeren Rängen in der Mercedes-Benz-Arena auf Vorlage von Debütant Robin Gosens zur Führung getroffen (51.), Gaya glich in der sechsten Minute der Nachspielzeit aus. Im zweite Spiel des Wettbewerbs am kommenden Sonntag in Basel trifft das DFB-Team auf die Schweiz.