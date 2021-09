Deutschland, Spanien und Co.: Diese Top-Nationen drohen die direkte WM-Qualifikation zu verpassen

Nach der ersten WM-Qualifikationspleite im 21. Jahrhundert zittert Spanien um die Teilnahme an der WM 2022 in Katar. Selbst der stets Optimismus versprühende Nationaltrainer Luis Enrique wollte die heikle Lage des Weltmeisters von 2010 nach dem 1:2 in Schweden nicht schönreden: "Wir sind in der Zwickmühle", räumte er nach dem Abpfiff in Solna lapidar ein. Der EM-Halbfinalist ist in der Gruppe B nun auf jeden Fall auf fremde Hilfe angewiesen. Selbst wenn "La Roja" alle vier ausstehenden Spiele gewinnt - darunter das "Finale" am 14. November daheim gegen Schweden -, müssten die Skandinavier, die ein Spiel weniger absolviert haben, weitere Federn lassen, damit die Spanier eine Chance auf Platz eins und die direkte Qualifikation haben. Anzeige

Am Sonntag gegen Georgien und am Mittwoch im Kosovo wird der Druck riesig sein - zumal die Kritiker in Madrid wegen der im Kader fehlenden Real-Profis immer lauter werden. Obwohl sich diesmal auch die Gruppenzweiten für Katar qualifizieren können, ist man in Spanien skeptisch. Denn die Playoffs werden alles andere als leicht sein: Zwölf Teilnehmer (die zehn Zweiten und zwei Teams aus der Nations League) werden sich um nur drei Plätze streiten. Was die Spanier aber noch pessimistischer stimmt, ist, dass das mitten in der Verjüngungsphase steckende Tiki-Taka-Team kaum noch gewinnen kann. In den letzten 24 Begegnungen holte man nur zehn Siege, bei 14 Remis und zwei Niederlagen. "Eine Krise", meint das Renommierblatt El País.

Auch die deutsche Nationalmannschaft hat nach dem Rumpel-Start in die neue Ära von Bundestrainer Hansi Flick gegen Fußballzwerg Liechtenstein (2:0) schon optimistischer in die Zukunft geblickt. Immerhin: Durch den Dreier rutschte die DFB-Auswahl auf Playoff-Platz zwei in Gruppe J. Und einen Zähler hinter Spitzenreiter Armenien hat "die Mannschaft" noch alles in den eigenen Händen. Denn: Schon am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) kann Flick mit seinen Schützlingen im direkten Duell mit Armenien die Tabellenführung übernehmen. Vor der Halbzeit der Qualifikation wäre das ein Fingerzeig. "Dazu müssen wir gerade in der Offensive noch besser agieren", erklärte Flick nach dem überschaubaren Auftritt bei seinem Debüt.

Niederlande mit ähnlichen Sorgen wie die DFB-Auswahl Bemerkenswerte Parallelen zu Nachbarland Deutschland weist die Situation bei der Niederlande auf. Mit dem neuen und alten Bondscoach Louis van Gaal sollte nach dem Achtelfinal-Aus bei der Europameisterschaft im Sommer Aufbruchstimmung erzeugt werden. Die Rückkehr des 70-Jährigen ging jedoch schief. Auch ein Treffer von BVB-Stürmer Erling Haaland verhinderte den erfolgreichen Einstand beim 1:1 gegen Norwegen. Die Folge: "Oranje" bleibt in Gruppe G einen Punkt hinter der Türkei zurück, gegen die es zum Start der WM-Qualifikation noch ein empfindliches 2:4 setzte. Genügend Zeit zur Korrektur bleibt jedoch. Sechs Partien stehen noch aus, ehe abgerechnet wird – darunter auch das direkte Kräftemessen mit den Türken am 7. September (20.45 Uhr) vor eigener Kulisse in Amsterdam.