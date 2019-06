Deutschland hat das Finale der U21-EM gegen Spanien mit 1:2 verloren . Die spielstarken Iberer zeigten von Anfang an ihre Passsicherheit und machten es der deutschen Mannschaft schwer, sich Chancen zu erspielen. Die Tore für den EM-Sieger schossen Neapel-Profi Fabián Ruiz (7.) und Dani Olmo (69.) , der von einem Patzer von DFB-Keeper Alexander Nübel profitierte. Der Anschlusstreffer von Nadiem Amiri (88.) kam zu spät für den DFB-Nachwuchs. SPORT BUZZER-Reporter Tim Lüddecke hat das Spiel live im Stadion verfolgt und die Leistungen der DFB-Nachwuchsspieler bewertet.

Deutschland in Noten: Die U21-Nationalmannschaft in der Einzelkritik gegen Spanien

Fabián Ruiz bringt Spanien in Führung

Von Beginn an machten die Spanier Druck auf das Tor von DFB-Keeper Alexander Nübel und gingen durch einen starken Fernschuss von Fabián Ruiz bereits in der 7. Spielminute in Führung. Allerdings verpasste es die deutsche Verteidigung Druck auf den Torschützen auszuüben, der unhaltbar ins Tor traf. Im Anschluss gelang es der deutschen Mannschaft nur selten gefährlich vor das Tor der Spanier zu kommen. Die Iberer ließen dank ihrer Passsicherheit Ball und Gegner laufen.

In der 24. Minute musste der spanische Keeper Antonio Sivera erstmals eingreifen, der Schuss von Levin Ötzunali war allerdings zu harmlos. Deutschland agierte im weiteren Verlauf zwar mutiger und druckvoller nach vorne, wirklich nennenswerte Chancen blieben aber Mangelware. Somit ging es mit dem knappen Rückstand in die Kabinen.