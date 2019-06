Und schon wieder Spanien! Das Finale der U21-EM in Italien mit Deutschland gegen Spanien am Sonntag (20.45 Uhr) in Udine ist die Neuauflage des Endspiels von 2017! ,,La Rojita", wie Spaniens U21 auch genannt wird, will auf den Tag genau zwei Jahre später gegen die DFB-Auswahl nun Revanche für das 0:1 aus dem Finale von Krakau am 30. Juni 2017 nehmen.Damals erzielte Mitchell Weiser das entscheidende Tor für Deutschland.

Zum Finale wird auch Bundestrainer Joachim Löw am Sonntag in Udine auf der Tribüne dabei sein. U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz (56) hat im erneuten Duell mit Spanien die Chance, zum zweiten Mal den Europameisterschaftstitel im U21-Bereich zu holen. Die Partie ist die dritte Neuauflage eines U21-Endspiels. England hatte es 1982 und 2009 mit Deutschland zu tun, außerdem standen sich Italien und Spanien in den Jahren 1986, 1996 und 2013 gegenüber. Deutschland könnte als fünfte Mannschaft den Titel verteidigen. Dies gelang vorher nur England (1982, 1984), dem diesjährigen Gastgeber Italien (1992, 1994, 1996), den Niederlanden (2006, 2007) und Spanien in den Jahren 2011 und 2013.

Deutschland in Noten: Die U21-Nationalmannschaft in der Einzelkritik gegen Rumänien

Spanien wusste sich nach der 1:3-Auftaktniederlage gegen Italien zu steigern. Die Mannschaft von Nationaltrainer Luis de la Fuente gewann die drei folgenden Spiele, unter anderem konnte sie im Halbfinale gegen Frankreich beim 4:1 überzeugen. ,,Die EM zu gewinnen, ist unser großes Ziel", hatte de la Fuente schon vor Turnierbeginn die Losung ausgegeben. Nun könnte Spanien sich den fünften EM-Titel für U21-Nationalmannschaften holen.

Das ist der EM-Kader der deutschen U21-Nationalmannschaft

Das will Stefan Kuntz natürlich verhindern. ,,Es ist ja kein Geheimnis, dass mich mit den Jungs relativ viel verbindet. Generell bin ich ein emotionaler Mensch. Ich glaube auch, dass die Mannschaft diese Emotionalität gut gebrauchen kann. Das heißt ja nicht, dass wir dann immer nur Friede, Freude, Eierkuchen haben. Insgesamt hänge ich schon an denen und ich will einfach das Finale gewinnen“, sagte der A-Europameister von 1996 nach dem Spiel gegen Rumänien. Joachim Löw lobt ausdrücklich die gute Aufbauarbeit des 25-fachen deutschen Nationalspielers: ,,Es ist beeindruckend, wie diese jungen Spieler die Vorgaben umsetzen, wie diszipliniert sie sind, wie sie – wie auch gegen Rumänien – kämpfen und wie viel Spielfreude sie zeigen.Dieser Erfolg ist auch Stefan Kuntz zuzuschreiben."

Gegen Rumänien zeigte die deutsche U21-Nationalmannschaft großen Kampfgeist. Ein 1.2-Pausenrückstand wurde von Luca Waldschmidt und Co. im zweiten Durchgang noch in ein 4:2 umgewandelt. Mit sieben Toren in vier Spielen steht der 23-jährige Angreifer Luca Waldschmidt vom SC Freiburg schon vor dem Finale praktisch als Torschützenkönig fest. Erstmals seit Pierre Littbarski (1982) wird wieder ein deutscher Spieler bester Schütze einer U21-EM-Endrunde werden. Mit seinem 3:2-Freistoßtreffer gegen Rumänien im Halbfinale egalisierte Waldschmidt den Tor-Rekord bei U21-Europameisterschaften von Marcus Berg (Schweden) aus dem Jahr 2009. Die beiden Spanier Daniel Ceballos und Dani Olmo müssten im Finale am Sonntag fünf bzw. sechs Mal treffen, um ,,Il Bomber", wie Waldschmidt von der italienischen Fußball-Bibel Gazzetta dello Sport getauft wurde, noch zu überholen bzw. mit ihm gleichzuziehen.

Wie sehe ich das Finale der U21-EM mit Deutschland gegen Spanien live im TV?

Die ARD zeigt das Finale der U21-EM mit Deutschland gegen Spanien am Sonntag ab 20.45 Uhr live. Die Übertragung beginnt um 20.15 Uhr. Reporter in Udine: Steffen Simon. Experte bei Moderator Matthias Opdenhövel: Thomas Broich.

Gibt es einen (kostenlosen) Livestream?

Ja. Das Erste zeigt Deutschland gegen Spanien auch im kostenlosen Live-Stream auf der eigenen Homepage.

