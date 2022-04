"Ungeheuer", "Angstgegner", "Angeschlagener Gigant": So reagiert Spanien auf das DFB-Duell bei der WM

Das Aufeinandertreffen gegen die deutsche Nationalelf bereits in der Vorrunde der Weltmeisterschaft in Katar hat in Spanien großes Aufsehen erregt. "Spanien wurde das Ungeheuer zugelost", titelte die Fachzeitung AS am Freitag in der Onlineausgabe nach der Auslosung in Anspielung auf das Team von Bundestrainer Hansi Flick. Das Konkurrenzblatt Marca sprach von einem "Angstgegner", "dem die Erstgesetzten der acht Vorrundengruppen wohl alle aus dem Weg gehen wollten".

