Julian Brandt statt Kai Havertz: Joachim Löw erklärt seine Startelf gegen Nordirland

Kai Havertz muss bei der deutschen Nationalmannschaft weiter auf seinen ersten Pflichtspieleinsatz von Beginn an warten. Das Top-Talent galt für das EM-Qualifikationsspiel am Montagabend in Belfast gegen Nordirland als heißer Anwärter auf einen Platz in der Startelf - fand sich aber zunächst erneut auf der Bank wieder. Statt des zentralen Mittelfeldspielers von Bayer Leverkusen stand BVB-Star Julian Brandt beim Anpfiff auf dem Feld. Havertz durfte bishlang einzig in den Testspielen im vergangenen November gegen Russland (3:0) und vier Monate später gegen Serbien (1:1) von Beginn an ran. Insgesamt bestritt er bisher vier Länderspiele.

Joachim Löw, der Havertz am Sonntag noch als "einen Kandidaten" für die Anfangsformation in Nordirland bezeichnet hatte, hatte für seine Entscheidung offenbar taktische Gründe. "Marco Reus spielt auf der Zehn", kündigte der Bundestrainer vor der Partie am RTL-Mikrofon an und erklärte die Rolle von Brandt: "Julian soll vorn auf dem Flügel gemeinsam mit Timo Werner und Serge Gnabry die Spitzen bilden."

Ursprünglich dürfte Löw einen Plan ohne Havertz und Brandt gehabt haben. So sollte Ilkay Gündogan in die Startelf rücken. Der Regisseur von Manchester City hatte sich jedoch am Sonntag mit einem grippalen Infekt abgemeldet und die Heimreise angetreten. Der Verzicht auf Havertz dürfte bei manchem Beobachter auf Unverständnis stoßen. So hatte Rekordnationalspieler Lothar Matthäus vehement einen Einsatz des 20-Jährigen von Beginn an gefordert.

