DFB-Frauen machen WM-Gruppensieg perfekt – Klarer Erfolg im letzten Vorrundenspiel gegen Südafrika

DFB-Teammanager Oliver Bierhoff hatte sich vor dem Anpfiff des letzten WM -Gruppenspiels der DFB-Frauen ein solches Szenario erhofft. Sein Wunsch, ein 3:0-Sieg der Mannschaft von Martina Voss-Tecklenburg, wurde gegen Südafrika sogar noch übertroffen. Die deutsche Auswahl siegte nach zwei knappen 1:0-Erfolgen zum Auftakt gegen China und Spanien am Montagabend in Montpellier durch Tore von Melanie Leupolz, Sara Däbritz, Alexandra Popp und Lina Magull deutlich mit 4:0.

Leupolz eröffnet den Torreigen der DFB-Auswahl

Nach 14 Minuten begann der Torreigen durch einen Treffer von Leupolz, die nach einer Ecke von Verena Schweers unbedrängt am Fünfmeterraum einköpfen konnte. Schweers war auch am 2:0 beteiligt, wenngleich sie in dieser Situation einen eher schwachen Pass spielte, der erst dank der Mithilfe der südafrikanischen Torhüterin Dlamini gefährlich wurde. Sie ließ den Querpass durch die Finger gleiten, sodass Däbritz (29.) nur noch abstauben musste. Ein Geschenk, das die DFB-Elf gern annahm – und das ihren Torhunger noch einmal erhöhte.