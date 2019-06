Alles klar für den Gruppensieg? Die DFB-Auswahl will nach zwei pragmatischen 1:0-Siegen gegen China und Spanien in der Partie Deutschland gegen Südafrika am Montag (18 Uhr) in Montpellier den Gesamtsieg in Gruppe B einfahren.

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg (51) hat vor dem Spiel gegen den WM-Neuling aus Südafrika mit dem Team einen Strandbesuch am Mittelmeer unternommen. Nach den spielerisch dürftigen Auftritten gegen Spanien und zuvor gegen China hat es jede Menge Kritik gegeben. Die spielerisch ungenügenden, nicht WM-reifen Leistungen, beschäftigen das Team. ,,Die Spielerinnen haben sehr viel reflektiert in den letzten Tagen", verrät Martina Voss-Tecklenburg, ,,sie sind sehr selbstkritisch und wir führe viele Gespräche." Gegen die Südafrikanerinnen dürfte es wichtig sein, den Kopf frei zu bekommen. Ein Erfolg - und Deutschland steht als Gruppenerster im Achtelfinale und würde dort am 22. Juni in Grenoble auf den Dritten der Gruppen A, C oder D treffen. Mit den derzeit auf dem dritten Rang in diesen Gruppen stehenden ,,Matildas" aus Australien, der Damen-Auswahl aus Argentinien und wären das neue Herausforderungen, dankbarster Gegner wäre das Team aus Nigeria, das mit drei Punkten auf Platz drei in Gruppe A steht.

Svenja Huth (28) von Turbine Potsdam will die Kritik an der deutschen Auswahl so nicht stehen lassen. ,,Viele denken, dass wir China locker schlagen konnten", kritisiert Huth die hohe Erwartungshaltung bei Fans und Medien, ,,aber andere Nationen haben eben aufgeholt." Gegen die Südafrikanerinnen könnte Voss-Tecklenburg auch mit Blick auf den möglichen Gruppensieg auf Rotation setzen. Lena Gößling (VfL Wolfsburg) wäre in diesem Fall eine Kandidatin für die Bank. Lea Schüller von der SGS Essen käme für die Rolle der Mittelstürmerin infrage.

Wie sehe ich das Spiel Deutschland gegen Südafrika live im TV?

Die ARD zeigt Deutschland gegen Südafrika am Montag ab 18 Uhr live im Free-TV. Die Übertragung beginnt bereits um 17.15 Uhr. Reporterin ist Stephanie Baczyk. Der Streamingdienst DAZN überträgt Deutschland gegen Südafrika bei der Frauen-WM ebenfalls live. Reporter ist Flo Hauser, Expertin: Nicole Rolser. Ein Abo ist erforderlich. Der Streamingdienst kostet 9,99 Euro pro Monat.

Gibt es einen (kostenlosen) Livestream?

Ja. Das Erste zeigt Deutschland gegen Südafrika auch im kostenlosen Live-Stream auf seiner Homepage sowie in der Mediathek. Und: DAZN-Neukunden können Deutschland gegen Südafrika bei der Frauen-WM ebenfalls kostenfrei sehen. Neu-Abonnenten erhalten einen Freimonat.

