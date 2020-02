Deutschland-Auswärtstrikot für EM 2020 geleakt: So soll der neue DFB-Dress aussehen

Das Online-Portal footyheadlines hat den Dress mit dem Adler auf der Brust verbreitet. Demnach ist das zweite Deutschland-Trikot für die kommende EM sehr klar in schwarz und karbon gehalten. Die drei Streifen von DFB-Ausrüster Adidas erscheinen über die kompletten Schultern. Die Farben der deutschen Flagge tauchen zudem am Ärmel auf, gehen direkt aus dem schwarz des Shirt in rot und gold über.

Es ist nicht bekannt, wann das Auswärtstrikot der deutschen Nationalmannschaft offiziell präsentiert wird. Das erste Gruppenspiel absolviert die Löw-Elf am 16. Juni in München gegen den amtierenden Weltmeister Frankreich. Vier Tage später geht es an gleicher Stelle gegen Europameister Portugal. Der dritte Gegner in der Gruppenphase wird erst in den Playoff-Spielen ermittelt, die Ende März stattfinden.