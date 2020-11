Dank Co-Produktion von Max und Waldschmidt: Deutschland gelingt Sieg gegen Tschechien

Die deutsche Nationalmannschaft hat eine erfolgreiche Generalprobe für den Abschluss der Nations-League-Gruppenphase gefeiert. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw kam am Mittwochabend in Leipzig zu einem 1:0 (1:0)-Testspielerfolg gegen Tschechien und fuhr in der sechsten Partie des Jahres den zweiten Sieg ein. Nach einer starken Vorarbeit von Debütant Philipp Max erzielte Luca Waldschmidt nach 13 Minuten die deutsche Führung. Die Defensive sorgte anschließend dafür, dass man erstmals seit knapp zwölf Monaten ohne Gegentor blieb. Am Samstag gegen die Ukraine und drei Tage später in Spanien geht es für das DFB-Team mit den letzten Länderspielen 2020 weiter. Dabei kämpft die Mannschaft um den Einzug in das Final Four der Nations League. Anzeige

Gegen Tschechien war Löw in Abwesenheit zahlreicher verletzter oder geschonter Leistungsträger einmal mehr zum Experimentieren gezwungen. In seiner Startelf setzte er dabei auf zwei Neulinge: Neben Max, der im Sommer vom FC Augsburg zur PSV Eindhoven gewechselt war, kam auch Ridle Baku vom VfL Wolfsburg zu einem ersten Einsatz in der A-Nationalmannschaft. Die beiden Debütanten bespielten die linke und die rechte Außenbahn und erledigten ihren Aufgaben mit zahlreichen offensiven Impulsen überzeugend. Dabei schienen sie Worte des früheren DFB-Kapitäns Michael Ballack zu befolgen.

Dieser hatte in seiner neuen Funktion als RTL-Experte vor dem Anpfiff erklärt: "So eine Chance wird für den einen oder anderen Spieler nicht mehr so oft kommen." Eine Aussage, die für große Teile der am Mittwoch aufgebotenen Mannschaft mit Blick auf die Europameisterschaft im kommenden Jahr gilt. Zwar trat des Team, wie von Löw nach nur einer gemeinsamen Trainingseinheit befürchtet, über manche Strecken der Partie "spieltaktisch" nicht immer überzeugend auf, der Wille war jedoch erkennbar. So ließ die deutsche Elf im ersten Spielabschnitt zahlreiche gute Gelegenheiten aus und hätte zur Pause durchaus höher führen können.

Baku und Max mit guten Debüts Die erste Möglichkeit gehörte allerdings den ebenfalls ersatzgeschwächten Tschechen. Borek Dockal traf aus spitzem Winkel das Außennetz des von Kevin Trapp gehüteten DFB-Tores. Im Anschluss übernahm die von Kapitän Ilkay Gündogan angeführte deutsche Mannschaft aber mehr und mehr die Kontrolle der Partie. Die Führung war dann folgerichtig: Baku, der einige gute Szenen hatte, brachte den Ball zu Florian Neuhaus. Werder-Keeper Jiri Pavlenka im tschechischen Tor konnte den strammen Fernschuss des sehr aktiven Gladbachers nur zur Seite abklatschen, von wo aus Max dem im Zentrum lauernden Waldschmidt das 1:0 servierte. Anzeige

Große Chancen durch Brandt und Amiri Die nächste zwingende Chance ergab sich dann nach gut einer halben Stunde und unter Mithilfe der Tschechen. Vaclav Jemelka leistete sich vor dem eigenen Strafraum einen haarsträubenden Fehlpass in die Füße von Julian Brandt, doch dem Dortmunder rutschte der Ball bei seinem Abschluss über den Schuh, so dass die Kugel weit am Tor vorbeiflog. Zumindest etwas zielsicherer zeigte sich Nadiem Amiri. Der Leverkusener, der bereits nach 20 Minuten für den verletzten Jonas Hofmann in die Partie kam, hatte kurz vor der Pause eine dicke Doppel-Chance, scheiterte jedoch jeweils an Pavlenka (43.).

Mit Beginn des zweiten Durchgangs wurde Gündogan von Mo Dahoud ersetzt und für die anstehenden Pflichtspiel-Aufgaben geschont. Die Kapitänsbinde übernahm Antonio Rüdiger. An der Statik der Partie veränderte die Umstellung in der deutschen Mittelfeldzentrale zunächst nichts Entscheidendes - wobei wenigsten halbwegs gefährliche Torabschlüsse mit zunehmender Spieldauer seltener wurden.