Joachim Löw setzt gegen Tschechien auf Trapp, Rüdiger und Koch - Chance für Debütanten

Joachim Löw hat erste Einblicke in seine Startaufstellung für das Testspiel am Mittwoch in Leipzig gegen Tschechien (20.45 Uhr, RTL) gegeben. In Abwesenheit des geschonten Kapitäns Manuel Neuer wird Kevin Trapp im Tor beginnen. Davor starten die beiden Innenverteidiger Antonio Rüdiger und Robin Koch. In der Offensive plant der Bundestrainer mit Julian Brandt und wohl auch mit Luca Waldschmidt, der nach seinem Wechsel vom SC Freiburg zu Benfica Lissabon einen glänzenden Start in Portugal hinlegte und in den ersten zehn Pflichtspielen fünf Tore erzielte. Die Kapitänsbinde dürfte an Ilkay Gündogan gehen - auch wenn Löw den Einsatz des ManCity-Profis von Beginn an am Dienstag noch offen ließ.

