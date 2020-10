Länderspiel: Deutschland gegen die Türkei live im TV und Online-Stream sehen

Für die deutsche Nationalmannschaft geht es am Mittwoch (20.45 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker ) in Köln gegen die Türkei in das erste von drei Länderspielen innerhalb von sieben Tagen - das Testspiel soll ein Aufgalopp für die noch anstehenden Partien in der Nations League sein. Aufgrund der Corona-Lage wird das Spiel vor maximal 300 Zuschauern stattfinden . Der Deutsche Fußball-Bund hatte ursprünglich geplant, bis zu 9.200 Freikarten zu verteilen. Gegen die türkische Auswahl ist die DFB-Elf nach sieben Spielen ohne Pleite der Favorit.

Eine Chance für den Außenseiter: Bundestrainer Joachim Löw will die Partie dazu nutzen, um Akteuren aus der zweiten Reihe und den drei Neulingen Mahmoud Dahoud, Jonas Hofmann und Florian Neuhaus in seinem stark vergrößerten Kader eine Bewährungsmöglichkeit zu geben. Als Kapitän soll Julian Draxler das Team anführen. Mit zahlreichen Stammkräften um den starken Bayern-Block plant Löw erst für die Nations-League-Partien am Samstag in Kiew gegen die Ukraine sowie am kommenden Dienstag erneut in Köln gegen die Schweiz. Für die Türken, die ebenso wie Deutschland seit zwei Spielen sieglos sind, ergibt sich so die große Möglichkeit auf einen Statement-Sieg.