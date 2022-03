Nur Remis gegen Belgien: Deutsche U19 muss um EM-Endrunde zittern

Die deutsche U19-Nationalmannschaft hat durch zwei späte Gegentore den ersten Sieg im zweiten Spiel der entscheidenden EM-Qualifikationsrunde noch aus der Hand gegeben. Die Auswahl des früheren Bundesliga-Trainers Hannes Wolf hat trotz des 2:2 (1:0) gegen Belgien am Samstag noch Chancen auf ihre erste EM-Teilnahme seit 2017. Am Dienstag ist Gastgeber Finnland Gegner der deutschen Nachwuchs-Fußballer im abschließenden Gruppenspiel der Eliterunde.

In der Partie gegen Belgien im finnischen Vantaa brachte der Mainzer Offensivspieler Ben Bobzien Deutschland früh in Führung (6. Minute) und erhöhte auf 2:0 (54.) In der Schlussphase gab die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes den Sieg durch zwei Gegentore aber noch aus der Hand. Luca Oyen (85.) und Lynnt Audoor (89.) trafen für Belgien, das damit auf vier Punkte aus zwei Spielen kommt. Deutschland hat nach dem 2:2 gegen Italien zum Auftakt zwei Zähler auf dem Konto.