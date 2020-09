Deutsche U20 verpasst Revanche: Moukoko und Co. nur Unentschieden gegen Dänemark

Anzeige

Eigentlich wollte sich die deutsche U20-Nationalmannschaft am Sonntag revanchieren. Gegen Dänemark hatte die Auswahl von Trainer Guido Streichsbier am Donnerstag mt 1:2 (1:0) verloren. Vier Tage später bot sich die Chance auf direkte Wiedergutmachung im erneuten Test gegen die Dänen. Zwar dominierte die DFB-Elf mit sieben Änderungen in der Startaufstellung die Partie. Am Ende kam die Mannschaft im Ernst-Wagener-Stadion des SV Eichede in Steinburg jedoch nicht über ein 0:0 hinaus.

Der wohl größte Hoffnungsträger im Kader von Streichsbier, Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund, stand in der zweiten Halbzeit auf dem Platz. Schon im ersten Test gegen die Dänen hatte Moukoko sein Debüt in der U20 gegeben. Dabei steuerte er die Vorlage zum 1:0 durch Greuther Fürths Jamie Leweling bei, verpasste aber unter anderem eine Großchance auf sein erstes Tor für die Mannschaft. Auch am Sonntag fehlte Moukoko, diesmal mit der "15" statt mit der "9" auf dem Rücken, das nötige Glück. Zwar trat er bemüht auf und bestach unter anderem mit einem starken Dribbling, bei dem er mehrere dänische Verteidiger stehen ließ und erst am dänischen Keeper scheiterte (75.), verpasste jedoch auch gleich mehrfach den Führungstreffer.