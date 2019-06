Mit Eggestein und Richter: So startet das deutsche U21-Team gegen Dänemark

Der U21-Nationalcoach vertraut zum EM-Auftakt auf die Stärke seines Teams, das auf die Erfahrung aus 1310 Bundesliga-Spielen bauen kann . "Letzten Endes brauchen wir gegen Dänemark elf Führungsspieler", prophezeite Kuntz. Und mit dieser Aufstellung will der Europameister von 1996 in das Auftaktspiel gegen Dänemark gehen.

"Dänemark wird eine wundervolle Rolle spielen"

Kuntz hob hervor, dass mehr als die Hälfte der dänischen Spieler nicht aus dem ältesten Jahrgang 1996 kommen – und dass sie womöglich noch am Anfang einer Entwicklung stehen. "Sie werden in den nächsten Jahren eine wundervolle Rolle spielen." Die Hoffnungen ruhen dabei vor allem auf dem 20-jährigen Jacob Bruun Larsen von Borussia Dortmund. Ebenfalls zu achten ist aber auch auf Robert Skov, der mit seinen 29 Saisontoren für den FC Kopenhagen gerade erst einen neuen Ligarekord aufgestellt hat. "Er ist schon ein sehr guter Spieler, gerade mit seinen Freistößen ist er gefährlich", so der deutsche Trainer.