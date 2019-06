Dänemark-Nationalspieler Sörensen vor Auftakt bei U21-EM gegen Deutschland: „Hoffe auf das Danish Dynamite“

Als Andrea Pirlo am 23. November die Kugeln aus dem Lostopf fischte, breitete sich ein heimeliges Gefühl in Asger Sörensen aus. Seine dänische Nationalmannschaft war vom italienischen Allstar und Turnierbotschafter der U21-EM in Italien und San Marino in eine Gruppe mit Serbien, Österreich und Deutschland gelost worden. In letzteren beiden Ländern spielte er die letzten fünf Jahre. Am Montag (21 Uhr) trifft er im ersten Gruppenspiel mit den Dänen auf die DFB-Auswahl.

„Das ist schon cool“, sagt der Verteidiger, der in den vergangenen beiden Spielzeiten von RB Salzburg an Zweitligist Jahn Regensburg ausgeliehen war, über die Vorrundenkonstellation, „gerade aus der österreichischen Auswahl kenne ich fünf bis sechs Spieler.“ Mit der deutschen Mannschaft hingegen hatte er bislang noch nicht so viele persönliche Berührungspunkte. Dass sie „Tempofußball spielt und auf jeder Position Topspieler hat“, weiß er trotzdem nur zu gut. „Für mich ist Deutschland der Favorit auf den Titel“, meint Sörensen sogar.