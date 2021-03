Deutsche U21 bei EM-Duell gegen Holland wohl ohne Moukoko - Kuntz freut sich auf "Top-Talent-Vergleich"

Stefan Kuntz war bei der Pressekonferenz einen Tag vor dem zweiten Gruppenspiel der deutschen U21-Nationalmannschaft bester Laune. Der Trainer der DFB-Junioren plauderte über seine Leidenschaft für Zigarren, lachte viel - wirkte aber bei allem Spaß fokussiert auf die Partie am Samstag (21 Uhr/ProSieben) gegen den Erzrivalen Niederlande. Mit einem Sieg gegen das Nachbarland stünde Deutschland in der Endrunde, die für Ende Mai terminiert ist. Das erste Spiel gegen Mit-Gastgeber Ungarn gewann das Kuntz-Team mit 3:0 . Erneut fehlen wird dabei Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund .

Den 16 Jahre alten Angreifer plagt eine Prellung, die er sich im Abschlusstraining vor dem Ungarn-Spiel zugezogen hatte. Die Einsatz-Chance des jüngsten Bundesliga-Torschützen aller Zeiten bezifferte Nationaltrainer Kuntz "auf 7,5 Prozent". Damit wollte er auf Nachfrage eines Journalisten verdeutlichen: Eine Blitz-Heilung binnen 24 Stunden ist äußerst unwahrscheinlich. "Die Ärzte und das medizinische Personal sind aktuell seine Trainer. Das sagt schon alles", betonte der 58-Jährige. Auch Stürmer Jonas Burkhardt ist angeschlagen. Kuntz deutete an, seine Startelf womöglich umzubauen - voraussichtlich könnte Ridle Baku, der gegen Ungarn doppelt getroffen und ein Tor vorbereitet hatte , auf die rechte Abwehrseite rücken. Fest steht aber, dass Finn Dahmen wieder im Tor stehen wird.

Grundsätzlich freut sich Kuntz auf das Duell mit Holland. "Wir können die Top-Talente aus Holland, die höher spielen, teilweise bei Top-Klubs, und einen höheren Marktwert haben, zum Vergleich herausfordern und den Vergleich für uns entscheiden", gab sich der Trainer der deutschen U21 selbstbewusst.

Auf SPORTBUZZER-Nachfrage bekannte Kuntz, dass er sich mit Blick auf eine mögliche Teilnahme an der Endrunde in rund zwei Monaten noch keine Gedanken um den Kader macht. Es könnte da zum Terminkonflikt kommen, weil dann ebenfalls die Relegationsspiele zwischen der Bundesliga und der 2. Liga sowie die Playoffs in der zweiten englischen Liga anstehen. Das könnte zahlreiche Akteure von Mainz 05, Greuther Fürth, dem Hamburger SV sowie Vitaly Janelt von Brentford betreffen. Darüber habe er sich "noch keine Gedanken gemacht", erklärte Kuntz. Und weiter: "Wir können da entsprechend agieren, aber noch sind einige Fragen offen, auch mit Blick auf den Kader der A-Nationalmannschaft."