Nach deutschen Siegen im Europacup: Bundesliga legt in UEFA-Fünfjahreswertung kräftig zu

Die Bundesliga hat dank der jüngsten Siegesserie der deutschen Klubs im Europacup ihren dritten Rang in der UEFA-Fünfjahreswertung weiter gefestigt. Durch die Erfolge des FC Bayern, von Bayer Leverkusen und des VfL Wolfsburg in dieser Woche baute die Bundesliga (70,7 Punkte) ihren Vorsprung vor Italiens Serie A (67,9) auf Platz vier weiter aus. Anhand der Wertung der Europäischen Fußball-Union wird die Zahl der Europacup-Starter jeder Liga für die kommende Spielzeit ermittelt. Die Top-4-Nationen stellen je vier Teams in der Champions League und bis zu drei Teams in der Europa League.