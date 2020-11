DFB-Team von Corona-Unruhe vor Ukraine-Spiel beeindruckt - Löw: "Es war Unsicherheit zu spüren"

Ungeachtet des Corona-Wirbels um die Austragung des Nations-League-Spiels gegen die Ukraine peilt die deutsche Nationalmannschaft gegen die Osteuropäer einen Sieg an. "Das ist auf jeden Fall das Ziel", sagte Joachim Löw vor dem Anpfiff in Leipzig am ZDF-Mikrofon und betonte, dass er von seinem Team eine Steigerung im Vergleich zum 2:1 im Hinspiel im vergangenen Monat erwarte: "Mehr Aktivität, mehr Dynamik. Und wir müssen wissen, was wir mit unserem Ballbesitz anfangen." Im Vergleich zum 1:0 im Testspiel unter der Woche gegen Tschechien, als viele Leistungsträger geschont wurden, nahm Löw in seiner Startelf sieben nominelle Veränderungen vor. Philipp Max darf nach seinem guten Debüt aber erneut von Beginn an ran. Anzeige

Dass die Partie angepfiffen werden kann, stand erst rund vier Stunden vor dem Spielbeginn fest. Am Freitagabend hatten fünf positive Corona-Befunde im Tross der Gäste für Unruhe gesorgt und die Austragung der Begegnung in Frage gestellt. Am Samstag unterzogen sich die ukrainischen Spieler, Trainer und Betreuer dann einer weiteren Testreihe, bei der keine neuen Fälle festgestellt wurden. Die UEFA blieb schließlich bei ihrer Spielansetzung. Auch der DFB äußerte keine Bedenken.

DFB-Aufstellung fix: So startet die Löw-Elf gegen die Ukraine Tor: Manuel Neuer (Bayern München) ©

"Wir vertrauen den Gesundheitsbehörden, die gründlich gearbeitet haben", sagte DFB-Arzt Meyer in einer Verbands-Mitteilung. Laut des Mediziners habe man auch keine Befürchtungen, dass sich die Nationalspieler während der 90 Minuten einem Risiko aussetzen könnten: "Während des Spiels ist die Ansteckungsgefahr ohnehin deutlich geringer als im Umfeld, das besser zu kontrollieren ist. Zudem gibt die doppelt negative Testung Sicherheit, zuletzt sogar am Nachmittag vor dem Spiel."