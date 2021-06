Joachim Löw erklärt Startelf gegen Ungarn: Darum bekommt Leroy Sané seine Chance

Ohne den angeschlagenen Thomas Müller aber mit großer Zuversicht geht die deutsche Nationalmannschaft in ihr abschließendes EM-Gruppenspiel am Mittwochabend in München gegen Ungarn. Er erwarte "Biss, Einsatz und Kampfeslust", sagte Bundestrainer Joachim Löw unmittelbar vor dem Anpfiff bei MagentaTV und sorgte mit der Wahl des Müller-Ersatzes für eine kleine Überraschung. Statt Leon Goretzka, der nach seiner Muskelverletzung zuletzt wieder voll im Training war, erhält Leroy Sané eine Chance in der Startformation. "Leon war eine Weile verletzt. Ich denke, heute kann er den nächsten Schritt machen – im Laufe des Spiels. Leroy war ununterbrochen im Trainings-Rhythmus. Ich denke, er brennt heute im Spiel. Wir wollen ja auch offensive Akzente setzen."

