Bei ungarischer Nationalhymne: Fan mit Regenbogen-Fahne stürmt auf Spielfeld der Allianz Arena

Die von der UEFA nicht genehmigte Regenbogen-Beleuchtung der Münchner Arena hatte auch am Tag der Partie weiterhin für heftige Debatten gesorgt. Die UEFA verteidigte am Mittwoch ihre Entscheidung gegen die Regenbogenbeleuchtung am Münchner EM-Stadion. "Wir als Verband haben uns stets für Vielfalt, Integrität und Gleichheit eingesetzt und werden das auch in Zukunft tun. Aber die UEFA kann kein Werkzeug für jeden Politiker sein, der uns anruft und sagt: Ihr macht jetzt bitte dies und jenes gegen diesen oder jenen Politiker. Sorry, aber das geht nicht. Das ist auch mit unseren Statuten nicht in Einklang zu bringen", sagte UEFA-Präsident Aleksander Ceferin in einem Welt-Interview.