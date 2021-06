Nach dem schlappen DFB-Auftritt gegen Ungarn: Manuel Neuer und Joshua Kimmich schlagen Alarm

Bis zur 84. Minute musste die deutsche Nationalmannschaft am Mittwochabend gegen Ungarn zittern, dann donnerte Leon Goretzka den Ball zum 2:2 ins Netz - und das DFB-Team ins Achtelfinale der EM. Der Auftritt war allerdings alles andere als glanzvoll. Dass Ungarn der erwartet schwere Gegner wird, war klar, aber dass es so eng wird... Jetzt wartet im Achtelfinale in London am Dienstagabend (18 Uhr) England auf das Team von Bundestrainer Joachim Löw. Anzeige

Und da muss die Nationalmannschaft ein anderes Gesicht zeigen. "So wie heute brauchen wir da nicht antreten", sagte Joshua Kimmich nach dem 2:2. "Leider war das ein Stimmungsdämpfer, dabei wollten wir die Euphorie mitnehmen. Das ist uns leider nicht gelungen und es bleibt ein auf und ab wie die letzten Monate." So sieht es auch Manuel Neuer. "Wir hätten heute noch mal eine besser Leistung gebraucht, um auch mit einem Top-Gefühl in das Spiel gegen England zu gehen", so der DFB-Kapitän. Neuer und Kimmich schlagen vor dem Achtelfinale Alarm.

"Es war für uns alle ein absoluter Nerven-Krimi, wir waren wieder kurz vor den Ausscheiden", betonte Neuer. Nach der Portugal-Gala (4:2) lief bei der Nationalelf gegen defensive Ungarn nicht viel zusammen. Das DFB-Team kreierte aus dem Spiel heraus nur wenige Chancen und war hinten anfällig. "Es sind viele Dinge, die wir verbessern müssen. Dafür wurden wir bestraft, das 1:2 war ganz billig und darf uns nicht passieren", so Kimmich. Nach dem Ausgleich durch Kai Havertz fing sich das DFB-Team direkt nach dem Anstoß das 1:2, Andras Schäfer köpfte den Ball am herauslaufenden Neuer vorbei. "Das darf so kurz nach dem Anstoß nicht passieren, da müssen wir schon etwas reifer rein", kritisierte der Torwart.