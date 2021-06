Babak Rafati: Hoffentlich ist Schiedsrichter Sergej Karasev kein schlechtes Omen für das DFB-Team

Das letzte Gruppenspiel des DFB-Teams gegen Ungarn pfeift Sergej Karasev aus Russland, seit 2010 FIFA-Schiedsrichter und bei der EM 2016 sowie bei der WM 2018 schon dabei. Bei dieser Europameisterschaft war der 42-Jährige in der Partie Italien gegen die Schweiz (3:0) im Einsatz, dort zeigte er sich souverän. Auffällig ist seine Optik, die ihm in der russischen Liga den Spitznamen "Russian Collina" einbrachte - in Anlehnung an die glatzköpfige, italienische Schiri-Legende Pierluigi Collina.

