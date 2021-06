Leon Goretzka rettet Deutschland gegen Ungarn: DFB-Team zittert sich ins EM-Achtelfinale

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich ins Achtelfinale der Europameisterschaft gezittert. An einem turbulenten Abschluss-Spieltag der Gruppe F, an dem die DFB-Auswahl zumindest virtuell mehrmals ausgeschieden war, erkämpfte sich das Team von Bundestrainer Joachim Löw ein 2:2 (0:1) gegen Außenseiter Ungarn und kam als Gruppenzweiter weiter. In der Runde der letzen 16 wartet am 29. Juni in London nun England. Ungarn, das sich tapfer gegen das Aus gewehrt hatte, ist hingegen ausgeschieden. Adam Szallai (11.) und Andras Schäfer (68.) hatten die Gäste zweimal in Führung gebracht. Kai Havertz (66.) und Leon Goretzka (84.) glichen jeweils aus.

