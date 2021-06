Ungarn-Experte Michael Oenning: Auf diese Spieler muss das DFB-Team besonders achten

"Für eine Überraschung sind die Ungarn immer gut“, betont Michael Oenning, der in Deutschland zuletzt den 1. FC Magdeburg trainierte und seit Januar bei Ujpest Budapest tätig ist. Der 55-jährige Westfale kennt den Fußball im Land des letzten deutschen EM-Gruppengegners bestens, schließlich arbeitete er bis 2018 schon zwei Jahre beim Traditionsklub Vasas Budapest und verfolgt seitdem das dortige Geschehen. Durch den bisherigen Auftritt bei der Europameisterschaft fühlt sich Oenning im Gespräch mit dem SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND), bestätigt: "Die Mannschaft hat sich sehr gut verkauft, sie ist so aufgetreten, wie es ihren Möglichkeiten entspricht." Anzeige

Der krasse Außenseiter in der stark besetzten Deutschland-Gruppe hat den amtierenden Europameister Portugal lange Zeit verzweifeln lassen und Weltmeister Frankreich sogar an den Rand einer Niederlage gebracht. Bei der Partie gegen die Löw-Truppe erwartet Oenning eine ähnliche Vorstellung, wenngleich er zu bedenken gibt: "Nun fällt der Heimvorteil weg, die Ungarn müssen raus aus ihrer Komfortzone, dem vollen Puskas Stadion. Ohne die stimmgewaltige Unterstützung der Fans werden sie es schwer haben." Seine Prognose: "Deutschland ist klarer Favorit und wird Gruppenerster."

Die hauptsächlich aus Legionären zusammengesetzte Formation der Ungarn favorisiere eine Spielweise, die einige Underdogs bei der EM verfolgen: Schwerpunkt auf Defensivarbeit, doch immer wieder gefährlich bei Konterattacken. Die taktisch kluge Vorgehensweise trage die Handschrift des Trainers. "Ein klares Konzept", bescheinigt Oenning dem Italiener Marco Rossi, den er gut kennt und den er schätzt. Die langjährige, zudem erfolgreiche Tätigkeit beim Traditionsklub Honved hat den Nationaltrainer in den Rang eines Publikumslieblings erhoben. Die Ungarn feiern den Coach, den Oenning als "Defensivkünstler" bezeichnet: "Er lässt variabel spielen, beherrscht perfekt diverse Abwehrsysteme. Erfolg hat er vor allem mit der optimal funktionierenden Fünferkette."

So wie bislang beim kontinentalen Wettstreit, bei dem die aus der Bundesliga bekannten Stars herausragen. Auf Keeper Peter Gulasci ist wie in Leipzig immer Verlass. Organisator der Abwehr ist sein RB-Teamkamerad Willi Orban. "Leider der Pechvogel", meint Oenning über den Innenverteidiger, der bei der Europameisterschaft schon an mehreren unglücklichen Aktionen beteiligt war: "Ihm ist kein Vorwurf zu machen, er spielt ein gutes Turnier."

Auch in der Offensive dreht sich fast alles um bei deutschen Klubs beschäftigte Profis. An erster Stelle um den Mainzer Adam Szalai, den vorbildlichen Kapitän. An seiner Seite brilliert auch Roman Sallai, der Stürmer aus Freiburg, der besonders gegen Portugal aufdrehte. Dabei fehlt noch der talentierteste Ungar aus Verletzungsgründen, wie Oenning anmerkt. "Der Neu-Leipziger Dominik Szoboszlai ist als Regisseur ein absoluter Leistungsträger. Mit ihm wären die Ungarn in der Offensive durchschlagskräftiger."