Deutschland verliert bei der Eishockey-WM auch gegen die USA

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat beim 1:3 (1:1, 0:0, 0:2) gegen die USA am Sonntag die zweite WM-Niederlage binnen 24 Stunden kassiert. Einen Tag nach herben 1:8 gegen Kanada spielte Deutschland im slowakischen Kosice aber stark verbessert.

Ein Tor des Kölners Frederik Tiffels (12. Minute) reichte nicht zum fünften Sieg im sechsten Vorrundenspiel. James van Riemsdyk (14.), Dylan Larkin (51.) und Jack Eichel (57.) waren für die USA erfolgreich, die sich damit ebenfalls für das Viertelfinale am Donnerstag qualifizierten. Die deutsche Teilnahme an der K.o.-Runde hatte zuvor bereits festgestanden. Letzter Vorrundengegner ist am Dienstag Finnland (12.15 Uhr/Sport1 und DAZN).