Deutschland verpasst Halbfinale bei Handball-EM endgültig: Spanien deklassiert Weißrussland

Die Spanier, für die Ferran Sole und Angel Fernandez mit jeweils sieben Toren beste Werfer waren, sind bei der Endrunde wie Kroatien weiter ungeschlagen. Beide Teams führen die Hauptrundengruppe I vor dem direkten Duell am Mittwoch mit jeweils 8:0 Punkten an. Die Kroaten hatten sich zuvor gegen Tschechien mühevoll mit 22:21 (11:9) durchgesetzt. Marko Mamic vom Bundesligisten SC DHfK Leipzig war mit fünf Toren erfolgreichster Schütze beim Sieger, der kurzfristig auf Regisseur Luka Cindric (Knieverletzung) verzichten musste.

DHB-Team noch gegen Österreich und Tschechien

Die Partien des Teams von Bundestrainer Christian Prokop am Abend gegen Österreich und am Mittwoch (20.30 Uhr) gegen Tschechien dienen nun wie erwartet nur noch dazu, den dritten Platz in der Hauptrundengruppe I und damit das Spiel um Platz 5 zu sichern. Die Medaillenränge sind wie bei den vergangenen vier Turnieren, von denen drei in die Ära von Prokop fallen, erneut außer Reichweite.