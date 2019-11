Deutschland in der Einzelkritik: Die Noten zum Sieg gegen Weißrussland

Die deutsche Nationalmannschaft hat das EM-Qualifikationsspiel gegen Weißrussland mit 4:0 gewonnen. Matthias Ginter (42.), Leon Goretzka (49.) und Toni Kroos (55., 83.) erzielten vor 33.164 Zuschauern im Gladbacher Borussia Park am Samstagabend die Treffer für die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw. Keeper Manuel Neuer konnte zudem noch einen Elfmeter von Igor Stasevich (75.) parieren. Durch das Unentschieden zwischen Nordirland und den Niederlanden ist Deutschland bereits vorzeitig für die EM 2020 qualifiziert. Am Dienstag (20.45 Uhr, RTL) spielt die DFB-Elf in Frankfurt um den Gruppensieg – und eine gute Ausgangssituation für die Auslosung am 30. November in Bukarest.