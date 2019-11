Kommentar zur EM-Qualifikation des DFB-Teams: Darum ist Deutschland noch nicht titelreif

4:0 gegen Weißrussland, EM-Ticket in der Tasche, Tabellenführung - es scheint, als wäre alles angerichtet, damit Deutschland im nächsten Jahr bei der Endrunde wieder ganz vorne mitmischen kann. Doch das ist ein Irrglaube! Das DFB-Team ist noch ein ganzes Stück von der Titelreife entfernt, das wurde eigentlich in jedem Spiel 2019 - und auch am Samstag gegen die Nummer 86 der Weltrangliste - deutlich.