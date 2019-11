Schwacher DFB-Vorverkauf: Neuer kritisiert Übersättigung, Bierhoff fordert "Power-Fußball" für Fans

Das Zuschauer-Interesse vor den beiden deutschen EM-Qualifikationsspielen gegen Weißrussland in Mönchengladbach (Samstag, 20.45 Uhr) und Nordirland in Frankfurt (Dienstag, 20.45 Uhr) lässt zu wünschen übrig. Aktuell sind die letzten Länderspiele des Jahres in Deutschland noch nicht ausverkauft. Während für den Weißrussland-Vergleich bis Montag rund 28.500 Tickets verkauft wurden, hatten für das Spiel drei Tage später 36.000 Fans vorzeitig ein Ticket ergattert. Eine enttäuschende Resonanz, liegt doch der Bundesliga-Zuschauerschnitt in beiden Städten bei jeweils 49.460 Zuschauern. Im Rahmen der DFB-Pressekonferenz vor dem Weißrussland-Spiel haben DFB-Direktor Oliver Bierhoff und Kapitän Manuel Neuer nach Erklärungen gesucht.