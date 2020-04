Deutschlands ältester Torwart Wolfgang Kaben: "Vielleicht spiele ich mit 100 noch" 

Herr Kaben, wann haben Sie mit dem Fußball angefangen?

Mit sechs Jahren habe ich einen Gummiball geschenkt bekommen. Damit habe ich dann immer im Flur gespielt. Damals habe ich noch in Rehna in Mecklenburg-Vorpommern gewohnt. Nach dem Krieg habe ich mich dann dem Rehnaer Sportverein angeschlossen und hab dort in der Jugend gespielt. Mit 18 bin ich dann in die erste Mannschaft gekommen.