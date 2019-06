Deutschlands beste Laser-Segler holen sich Feinschliff für die WM

Deutschlands beste Laser-Segler bereiten sich in Warnemünde auf die Weltmeisterschaften im japanischen Sakaiminato vor (2.-9. Juli). Der 29-jährige Allgäuer Philipp Buhl gehört beim Saisonhöhepunkt im vorolympischen Jahr zu den Favoriten. „Mein Ziel ist eine Medaille “, sagt der ehemalige Weltranglistenerste, der 2018 bei der WM in Aarhus auf den Bronzeplatz segelte: „Natürlich würde ich gerne mal den WM-Titel gewinnen, aber das kann man nicht planen, da muss alles passen.“ Gemeinsam mit Buhl holt sich auch der 21-jährige Nik Willim (Schleswig), Deutschlands Nummer zwei, in Warnemünde den Feinschliff für seine WM-Premiere.Trainiert werden beide von Laser-Bundestrainer Alexander Schlonski.

Bundestrainer Schlonski: „Warnemünde ist ein fantastisches Trainingsrevier"

Für den Rostocker ist der zweiwöchige Trainingsaufenthalt eine willkommene Gelegenheit, mal wieder Heimatluft zu atmen und zumindest etwas Zeit mit der Familie und seinen Freunden zu verbringen. „Warnemünde ist perfekt, ein fantastisches Trainingsrevier“, sagt Schlonski und lobt die „tolle Unterstützung“ durch die Mitarbeiter des Bundesstützpunktes.

150 bis 170 Tage im Jahr ist der 38-Jährige weltweit in Sachen Segeln unterwegs. USA, Portugal, Spanien, Japan und Australien standen und stehen 2019 auf seinem Reiseplan. Am 23. Juni steigen Schlonski und seine beiden Athleten in den Flieger nach Japan, um dort die WM-Vorbereitung fortzusetzen. Erst zehn Tage später steht für Philipp Buhl (29) und Nik Willim in Sakaiminato der erste Regattatag an.

Philipp Buhl peilt Medaillenrang an

„Philipp kann es nach ganz vorne schaffen, aber es ist nicht so, dass er als Topfavorit nach Japan fährt. Ungefähr zehn Konkurrenten haben das gleiche Ziel wie er“, sagt der ehemalige WM-Sechste Schlonski. Buhls größte Konkurrenten kommen aus Australien, Großbritannien und Zypern. Auch Hermann Tomasgaard müsse man auf der Rechnung haben, sagt Buhl. Der Norweger, der im Januar vor Miami den ersten Weltcup der Saison gewonnen hat, gehört zu Buhls internationaler Trainingsgruppe in Warnemünde.

„Technisch werden wir gut vorbereitet sein“, betont Schlonski, der zusammen mit Buhl und Willem das allen noch unbekannte Revier vor Sakaiminato analysiert, indem sie sich über die topographischen Gegebenheiten und die zu erwartenden Wetter- und Windbedingungen informieren. „Höchstwahrscheinlich werden wir bei Leichtwind-Bedingungen segeln“, meint Buhl. Eigentlich bevorzugt der Bayer etwas kräftigeren Wind, „aber ich bin ein ganz guter Allrounder“.

Das hat er bei der Europameisterschaft im Mai in Porto nachgewiesen: Dort fand der Sportsoldat aus Sonthofen nach einer Formkrise und zwei schwachen Regatten „wieder in die Spur“ und segelte auf den Bronzerang. Ein Ergebnis, bei dem es aus Sicht seines Trainers noch Luft nach oben gab. „Philipp ist eine wirklich gute EM gesegelt, aber es war noch mehr für ihn drin“, sagt Schlonski.

Nik Willim hat bei WM Top-40 im Visier

Nik Willem landete in der EM-Endabrechnung auf Platz 25. „Das ist für mich okay. Wenn ich es bei der WM unter die Top 40 schaffen würde, könnte ich sehr gut damit leben“, sagt das Laser-Talent, das seit 2017 beim ehemaligen WM-Sechsten Schlonski trainiert. Bei der Weltmeisterschaft will der Schleswig-Holsteiner weitere Erfahrung sammeln, um danach mit Blick auf die Olympischen Sommerspiele 2024 „voll anzugreifen“. Denn auch in Paris wird die Laser-Klasse olympisch sein, das hat vor wenigen Wochen in London der Weltseglerverband (ISAF) entschieden.

Die Spiele in Tokio dürften für Willem noch etwas zu früh kommen. Denn es gibt nur ein Olympiaticket für die deutschen Laser-Segler, und an Philipp Buhl führt derzeit kein Weg vorbei. „Im Moment habe ich Nik noch relativ gut im Griff“, sagt der Bayer: „Ich will mich qualifizieren, und die Chancen stehen ziemlich gut, wenn alles normal läuft.“ 2016 in Rio de Janeiro reiste Buhl als Weltranglistenerster an, landete am Ende aber nur auf Rang 14. In Japan geht es nächsten Monat bereits um erste Qualifikationspunkte für Tokio 2020.

Wie bei Olympischen Spielen segeln die Sportler auch bei Weltmeisterschaften nicht in ihren eigenen Booten. „In Sakaiminato werden 160 nagelneue, baugleiche Jollen zu Verfügung gestellt und verlost“, erklärt Alexander Schlonski. Philipp Buhl findet das sportlich faire Verfahren „absolut genial“ und zieht den Vergleich zur Königsklasse des Motorsports: „In der Formel hat der beste Fahrer mit dem schlechtesten Auto keine Siegchancen. Bei uns ist das anders: Bei uns gewinnt immer der, der die beste Leistung gebracht hat.“

