Dezimierter Kader beim ersten DFB-Training - Gosens, Henrichs und Stark fehlen angeschlagen

Die DFB-Elf trifft am Mittwoch in Leipzig in einem Testspiel auf Tschechien. Am Samstag steht dort auch die Nations-League-Partie gegen die Ukraine an. Dann werden auch die zuvor geschonten Manuel Neuer, Leon Goretzka, Serge Gnabry, Leroy Sané, Toni Kroos, Timo Werner und Matthias Ginter wieder zum Kader stoßen. Zum Jahresabschluss am Dienstag gegen Spanien fliegt Löw mit seiner Mannschaft unter strengen Corona-Regularien nach Sevilla.