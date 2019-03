Grindel stellt DFB-Abschiedsspiel für Boateng, Müller und Hummels in Aussicht - Vertrauen in Löw

DFB-Chef Reinhard Grindel hat dem von Bundestrainer Joachim Löw aussortierten Bayern-Trio ein Abschiedsspiel in der Fußball-Nationalmannschaft in Aussicht gestellt. "Ich würde jetzt vorschlagen, dass sich mal alles setzt. Und wenn dann sich die Situation ergibt, dass die Spieler von uns verabschiedet werden möchten, dann werden wir das in einer angemessenen Form tun. Aber das hat sicherlich noch seine Zeit", sagte Grindel in der Sendung "Blickpunkt Sport" des Bayerischen Fernsehens am Sonntagabend.

So begründete Löw die Ausbootung von Hummels und Co.

Löw hatte vor knapp zwei Wochen den Ex-Weltmeistern Thomas Müller (29), Mats Hummels (30) und Jérôme Boateng (30) überraschend mitgeteilt, dass er künftig nicht mehr mit ihnen im Nationalteam plane. Dies war beim FC Bayern und den Spielern selbst auf Kritik gestoßen. Müller und Hummels hatten geäußert, dass für sie eine Rückkehr in die DFB-Elf trotz der Ausbootung nicht ausgeschlossen sei. "Aufgrund der Leistungen und Ergebnisse im vergangenen Jahr war es unumgänglich, gewisse Veränderungen vorzunehmen", begründete Löw seine Entscheidung auf der Pressekonferenz zur Kader-Nominierung am Freitag.

Zuletzt sagte Grindel über Löws Vorgehen bei der Ausbootung von Hummels und Co.: "Ich glaube, dass es klug gewesen wäre, schon am Dienstag, am Tag der Entscheidung, im Rahmen einer Pressekonferenz persönlich einerseits die Wertschätzung für die Spieler deutlich zu machen, andererseits der Öffentlichkeit zu vermitteln, warum man jetzt einen anderen Weg gehen will, so überzeugend wie er das in seiner Pressekonferenz gemacht hat", sagte der DFB-Präsident im "Aktuellen Sportstudio" beim ZDF.

Grindel vertraut Löw: "Bringt alle Qualitäten mit, um den Umbruch zu gestalten"

Jetzt wies Grindel aber den Eindruck zurück, dass sich sein Verhältnis zu Löw zuletzt verschlechtert habe. "Wir haben keine unterkühlte Atmosphäre, sondern im Gegenteil, er hat die volle Entscheidungsfreiheit in sportlichen Angelegenheiten“, sagte Grindel. "Bei uns ist alles in Ordnung."

Dem bis 2022 an den DFB gebundenen Löw spricht Grindel sein Vertrauen aus: "Jogi bringt alle Qualitäten mit, um den Umbruch zu gestalten", sagte Grindel am Sonntagabend. Der Verbandschef formulierte aber auch eine klare Vorgabe und Erwartungshaltung an Löw, der nach dem WM-Debakel und dem Abstieg in die zweite Liga der Nations League 2018 den Verjüngungsprozess des Nationalteams vehement forcieren will. "Wir wollen uns souverän für die EURO 2020 qualifizieren. Und ich denke, wir werden dann auch eine Mannschaft haben, die um den Titel mitspielen kann", sagte Grindel

