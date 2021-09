DFB-Abschlusstraining vor Armenien-Duell ohne Kai Havertz: Ausfall von Chelsea-Star droht

Kai Havertz hat nicht am Abschlusstraining der Nationalmannschaft teilgenommen. Der 22 Jahre alte Offensivstar des FC Chelsea wird im WM-Qualifikationsspiel am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) in Stuttgart gegen Armenien wegen seines leichten grippalen Infekts somit wohl nicht mitwirken können. Kapitän und Stammtorwart Manuel Neuer trainierte nach seiner Knöchelblessur wieder mit dem Team und soll nach seiner Pause beim 2:0 gegen Liechtenstein gegen Armenien sein 105. Länderspiel bestreiten. Anzeige

Bundestrainer Hansi Flick musste in der letzten Übungseinheit auf Robin Gosens verzichten, der wegen seiner Kapselverletzung gegen Armenien nicht einsatzfähig ist. Im Gegenteil zu Havertz war der Linksverteidiger von Atalanta Bergamo beim Foto-Termin für das Gruppenbild vor dem Trainingsstart in der Stuttgarter Arena dabei. "Er kann nicht spielen, ist aber auf dem Weg der Besserung. Es ist nicht so schlimm, wie zunächst vermutet", sagte Flick bei der Pressekonferenz am Mittag. Ob der Hoffenheimer David Raum die Rolle von Gosens auf der linken Abwehrseite übernehmen und zu seinem Debüt kommen wird, ließ der Coach offen. Er kündigte einzig an, dass es in der Startformation Veränderungen geben werde.