DFB-Akademie vor Fertigstellung: Frauen nutzten neuen Campus für EM-Vorbereitung

Hoffentlich ist das kein schlechtes Omen. Eigentlich sollte eine Führung über die Baustelle der DFB-Akademie der erste gemeinsame Auftritt der neuen Generalsekretärin Heike Ullrich mit Direktor Oliver Bierhoff werden, doch beide fehlten krankheitsbedingt. Bierhoff, der sich mit Corona infizierte, ließ sich – sichtlich angeschlagen - per Videobotschaft aus der Quarantäne zuschalten und verkündete: "Ich bin überzeugt, dass der Campus einen Quantensprung für den deutschen Fußball bedeuten wird." Anzeige

Das 150-Millionen-Euro-Projekt auf dem Gelände der ehemaligen Frankfurter Trabrennbahn wird aktuell bereits von einigen Mitarbeitern genutzt, am Dienstag schauten sich die Sportdirektoren der Bundesliga dort um und zeigten sich begeistert von den neuen Möglichkeiten. "Zum ersten Mal in der Geschichte des Verbands haben die Nationalmannschaften eine eigene Heimat", sagte Akademieleiter Tobias Haupt. "Diese wollen wir so schnell wie möglich mit Leben füllen."

Vom 5. bis zum 9. Juni wird sich die Frauen-Nationalmannschaft auf dem DFB-Campus auf die Europameisterschaft in England vorbereiten, im September soll dann die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick erstmals auf den Rasenplätzen trainieren, für deren optimalen Zustand ein "Head-Greenkeeper" installiert wurde. Außerdem gibt es eine imposante Kunstrasenhalle, die einzige mit FIFA-Maßen weltweit. Es wurde sogar darüber diskutiert, ob man diese, wie beispielsweise bei Manchester City, je nach Bedarf temperieren kann, um sich an etwaige klimatische Bedingungen anzupassen – doch 1,8 Millionen Euro an Zusatzkosten waren auch dem größten Sportverband der Welt zu viel.