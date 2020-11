Die Frischlings-Ampel: Baku, Neuhaus, Gosens & Co. – welcher DFB-Neuling hat tatsächlich EM-Chancen?

Die Neulinge 111 bis 113 in seiner Ära als Bundestrainer bot Joachim Löw für den Länderspiel-Dreierpack am Mittwoch gegen Tschechien (20.45 Uhr, RTL) sowie die beiden Nations-League-Partien am Samstag gegen die Ukraine (20.45 Uhr, ZDF) und am nächsten Dienstag in Sevilla gegen Spanien (20.45 Uhr, ZDF) auf. Felix Uduokhai (FC Augsburg), Philipp Max (PSV Eindhoven) sowie Ridle Baku (VfL Wolfsburg) sind zum ersten Mal beim DFB-Team dabei.

