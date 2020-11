Andreas Brehme: Image-Problem "hat sich der DFB selbst zuzuschreiben" – Großes Vertrauen in Löw

Er schoss die deutsche Nationalmannschaft vor 30 Jahren zum dritten WM-Titel - und feierte unlängst seinen 60. Geburtstag: Andreas Brehme gehört zu den profiliertesten Spielern in der Geschichte des DFB. Der gebürtige Hamburger kam zwischen 1984 und 1994 insgesamt 86 Mal für das DFB-Team zum Einsatz und gehörte zu den ersten elf Spielern, die vor zwei Jahren in die Hall Of Fame des deutschen Fußballs aufgenommen wurde. Von Erfolgen wie zu Brehmes Zeit scheint die Nationalelf derzeit weit entfernt - weshalb er nun Alarm schlägt. Anzeige

"Die Ergebnisse stimmten zuletzt einfach nicht", sagte Brehme gegenüber Sport1, "und die Deutschen sind alle von den vielen Erfolgen in der Vergangenheit verwöhnt." Tatsächlich gehörte das DFB-Team bei Welt- und Europameisterschaften immer zu den Topfavoriten. Dass dem nicht mehr so ist, zeigte die WM 2018 und der dann folgende, etwas stotternde Umbruch. Das Interesse an den Spielen der Mannschaft ging zuletzt stetig zurück, den Test gegen Tschechien etwa wollten nur 5,42 Millionen Menschen sehen - sogar die Trödelshow "Bares für Rares" hatte mehr Zuschauer. DFB-Direktor Oliver Bierhoff hatte schon vor der Partie aufgezeigt, dass die Nationalmannschaft "nicht mehr Deutschlands liebstes Kind" sei.

Das sieht auch Brehme so- glaubt aber auch, dass dieser Trend nicht unumkehrbar ist. "Ich denke, dass viele Fans weiterhin mitfiebern. Es ist ja nicht so, dass die Nationalmannschaft gehasst wird", sagte der 60-Jährige, der betonte, weiterhin die Länderspiele zu schauen und die Gründe für die aktuelle Misere beim Verband sieht. "Das hat sich der DFB selbst zuzuschreiben", so Brehme, der auch bei den Führungskräften eine Besinnung auf das Wesentliche fordert. "Intern stimmt es auch nicht beim DFB. Dass da in der Chefetage nichts mehr intakt ist, merkt man in den vergangenen Jahren. Daran muss gearbeitet werden."

Das Ansehen des Verbandes hatte in den vergangenen Jahren mit zahlreichen Affären schweren Schaden genommen. Zu nennen seien nur der Sommermärchen-Skandal um die Vergabe der WM 2006, der geräuschvolle Rücktritt von Mesut Özil nach der WM vor zwei Jahren, als der Weltmeister unter anderem den später über nicht deklarierte Nebeneinkünfte gestürzte Ex-Präsident Reinhard Grindel mit schweren Vorwürfen überzog, oder zuletzt der interne Krach zwischen Grindels Nachfolger Fritz Keller und Generalsekretär Friedrich Curtius.



Brehme fordert Vertrauen in Löw: "Man darf nicht alles verteufeln"