Ex-DFB-Torwarttrainer Andreas Köpke über Löw-Zukunft: "Das kann ich mir nicht vorstellen"

Der frühere Bundestorwarttrainer Andreas Köpke glaubt an ein Comeback seines langjährigen Weggefährten Joachim Löw im Profi-Fußball. Der 62-jährige Löw habe nach dem Rücktritt als Bundestrainer nach der Europameisterschaft im vergangenen Sommer "erstmal Abstand gebraucht", sagte Köpke der Deutschen Presse-Agentur in einem Gespräch zu seinem 60. Geburtstag am kommenden Samstag.

