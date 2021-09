DFB-Angreifer Werner schwärmt von Bayern-Talent Jamal Musiala: Können uns "eine Scheibe abschneiden"

Sechs Länderspiele hat Jamal Musiala inzwischen absolviert – mit gerade einmal 18 Jahren. Beim Debüt von Bundestrainer Hansi Flick gegen Fußballzwerg Liechtenstein (2:0) stand der Youngster vom FC Bayern erstmals in der Startelf der A-Nationalmannschaft. Nachdem es im Angriffsdrittel lange hakte, bereitete der Offensivspieler das erlösende 1:0 durch Timo Werner vor. Der Torschütze vom FC Chelsea schwärmt von seinem neuen Teamkollegen in der DFB-Auswahl. " Er ist im letzten Dreivierteljahr durch die Decke gegangen. Er hat eine Riesenzukunft vor sich ", sagte der Angreifer und zeigte sich angetan vom Schwung des aufstrebenden Talents.

Die Qualitäten Musialas verortete Werner insbesondere in dessen Gelassenheit. "Er ist ein sehr, sehr ruhiger Junge, macht sich um das Drumherum noch gar nicht so viel Gedanken. Er geht aufs Feld und spielt sein Spiel, so wie er Lust hat", erklärte Werner. Die Garde der erfahrenen Spieler könne sich von der Lockerheit noch einiges abschauen, meinte der 25 Jahre alte Ex-Leipziger und schloss sich dabei selbst mit ein. "Vielleicht sollten wir anderen, die schon länger dabei sind, dahin zurückkommen, gepaart mit den Vorgaben vom Trainer", so Werner weiter. "Man kann sich von der jugendlichen Lockerheit eine Scheibe abschneiden."