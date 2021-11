DFB-Star Antonio Rüdiger leitet Chelsea-Sieg ein - Tuchel-Klub festigt Tabellenführung in der Premier League

Dank eines souveränen und verdienten 3:0 (2:0)-Auswärtserfolgs gegen Leicester City bleibt der FC Chelsea Tabellenführer der Premier League. Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel zeigte vor allem im ersten Durchgang ihre Effektivität in der Offensive. Ohne Timo Werner in der Startelf, der 90 Minuten auf der Bank saß und vom Ex-Leverkusener Kai Havertz ersetzt wurde, stellte DFB-Akteur Antonio Rüdiger die Weichen bereits früh auf Sieg für die Londoner (14.). N'Golo Kanté (28.) und Ex-Bundesliga-Profi Christian Pulisic (71.) stellten mit ihren Toren den Endstand her.

Der amtierende Champions-League-Sieger ließ von Beginn an keine Zweifel am Erfolg aufkommen. Rüdiger war es dann, der bereits nach knapp einer Viertelstunde die Führung erzielte. Nach einer Ecke, getreten von Außenverteidiger Ben Chilwell, stieg der 28-Jährige am höchsten und köpfte das Spielgerät per Kopf ins lange Eck zum 1:0 aus Sicht der Gäste (14.).

Noch vor dem Seitenwechsel legte die Tuchel-Elf nach. Mittelfeldregisseur N´Golo Kanté war es, der mit seinem schwächeren linken Fuß von der Strafraumkante abzog und mit seinem zweiten Treffer der laufenden Premier-League-Saison die Führung ausbaute (28.). Von Gastgeber Leicester war in den ersten 45 Minuten fast nichts zu sehen. Der englische Meister von 2016 wurde nach Belieben dominiert und kam mit der Griffigkeit und Spielstärke der Gäste nicht zurecht. Anzeige