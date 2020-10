DFB-Profis nach Arbeitssieg in der Ukraine selbstkritisch: "Nicht die Sterne vom Himmel gespielt"

Die Spieler der deutschen Nationalmannschaft haben sich nach einer mäßigen Leistung in der Ukraine zwar über den ersten Länderspiel-Sieg seit dem vergangenen November gefreut, allerdings auch selbstkritische Töne angeschlagen. Das 2:1 (1:0) in Kiew sei zwar insgesamt ein Fortschritt im Vergleich zu den insbesondere im Ergebnis dürftigen Partien gegen die Schweiz, Spanien und vor wenigen Tagen gegen die Türkei gewesen, allerdings sei man längst nicht auf dem Niveau, das man anstrebe.

"Wir sind froh, dass wir gewonnen haben. Auf dem weiteren Weg helfen nur Siege", sagte der starke Torschütze Matthias Ginter in der ARD. " Wir haben aber nicht die Sterne vom Himmel gespielt ." Wieder einmal machte das Team sich mit lässigem Defensivverhalten in der Schlussphase das Leben schwer - anders als in den vergangenen drei Spielen wurde die Führung allerdings diesmal über die Ziellinie gebracht. Ginter: "Es wurde noch einmal eng hinten raus. Es war nicht unser bestes Spiel."

Löw stellt Positives heraus: "Waren defensiv sehr stabil"

Mit einer Ausnahme: Niklas Süle verursachte einen Foulelfmeter und war in der Dreierkette der unsicherste der Spieler (SPORTBUZZER-Note 4) - neben den starken Ginter und Rüdiger (beide 2) fiel er deutlich ab. Der Strafstoß sei "unnötig" gewesen, betonte auch Löw, der sich allerdings das Positive herausstellte: "Was gut war: Wir haben den Ukrainern aus dem Spiel heraus keine Chancen zugelassen." In drei Tagen will er gegen die Schweiz deshalb mit der gleichen Formation an den Start gehen.