DFB-Arzt Tim Meyer erklärt: Deshalb ist die Austragung des Ukraine-Spiels vertretbar

Nach fünf positiven Corona-Fällen bei DFB-Gegner Ukraine stand die Austragung des Nations-League-Duells zwischen Deutschland und der Ukraine am Samstagabend (20.45 Uhr/ZDF) lange auf der Kippe - jetzt herrscht Klarheit. Das Spiel kann stattfinden. Eine zweite Testreihe bei den schon zuvor nicht infizierten Spielern und Betreuern am Samstag sei negativ ausgefallen, berichtete der ukrainische Verband. Die UEFA bestätigte dem SPORTBUZZER folglich die Spielansetzung. Jetzt hat sich auch der DFB in Person von Mannschaftsarzt Tim Meyer geäußert. Er hält es für vertretbar, dass das DFB-Team gegen die Corona-gebeutelten Ukrainer antritt. Anzeige

Am Freitag waren vier Spieler und der Teammanager der Ukraine nach der Ankunft in Leipzig positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Leipziger Gesundheitsbehörden hatten am Samstagvormittag keine Team-Quarantäne verhängt, sondern nur weitere Testungen empfohlen sowie eine Kontakt-Nachverfolgung bei den positiv getesteten Akteuren vorgenommen. "Wir vertrauen den Gesundheitsbehörden, die gründlich gearbeitet haben", sagte DFB-Arzt Meyer in einer Verbands-Mitteilung.

Laut Meyer gäbe es auch keine Befürchtungen seitens des DFB, dass sich Nationalspieler während der 90 Minuten anstecken könnten. "Während des Spiels ist die Ansteckungsgefahr ohnehin deutlich geringer als im Umfeld, das besser zu kontrollieren ist. Zudem gibt die doppelt negative Testung Sicherheit, zuletzt sogar am Nachmittag vor dem Spiel", erklärte der Mannschaftsarzt des deutschen Nationalteams.